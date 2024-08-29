Азаренко победила Бюрель во втором круге US Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она выиграла у француженки Клары Бюрель — 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Азаренко будет Ван Яфань из Китая.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:4
Коко Гауфф (США, 3) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:0
Источник: Сетка US Open
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