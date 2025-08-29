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29 августа 2025, 19:30

Виктория Азаренко — Джессика Пегула: трансляция матча US Open онлайн

Виктория Азаренко и Джессика Пегула встретятся в матче US Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Виктория Азаренко из Белоруссии и Джессика Пегула из США встретятся в матче третьего круга открытого чемпионата США в пятницу, 29 августа. Игра начнется не ранее 20.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Виктория Азаренко — Джессика Пегула в третьем круге US Open

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча Азаренко и Пегулы в четвертом круге US Open встретится с Присциллой Хон из Австралии или Энн Ли из США.

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Теннис
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
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