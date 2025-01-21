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Сегодня, 15:45

Янчук — о поведении Соболенко: «Стоит сдерживаться и вести себя пристойно»

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал «СЭ» поведение Арины Соболенко в матче 1/4 финала Australian Open против Анастасии Павлюченковой — 6:2, 2:6, 6:3.

Во втором сете Соболенко показала средний палец в сторону своей команды.

«Конечно, стоит сдерживаться, но стоит понимать, что мы все люди. Иногда у нас случаются ситуации, когда мы позволяем себе совершить непристойные поступки. Но все же стоит сдерживаться и вести себя пристойно», — сказал Янчук «СЭ».

В полуфинале Australian Open Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Денис Сафронов

Australian Open
Арина Соболенко
Виктор Янчук
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