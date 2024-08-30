Янчук: «Конечно, Рублев выше классом Риндеркнеша»

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу Андрея Рублева над Артуром Риндеркнешем на US Open.

«Рублев — молодец! На этот раз он сумел после неудачного старта матча собраться, играть до конца, не бросаясь в крайности, и нашел свою игру. Конечно, Андрей выше классом Риндеркнеша. И если бы он с самого начала так удачно попадал в корт, как это случилось потом, то встреча не затянулась бы на пять сетов», — цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Следующим соперником Рублева будет чех Иржи Легечка.