Янчук: «Определенные шансы на победу над Синнером у Медведева есть»

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Определенные шансы на победу у Медведева есть. Хотя их меньше, чем у Синнера. Сильные стороны Даниила — психологическая устойчивость, стабильность и надежность в игре. Но для успеха в матче с первой ракеткой мира этого может и не хватить. Янник — очень сильный игрок и сейчас находится в хорошей форме. Поэтому шансы 70 на 30 не в пользу Медведева», -цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Теннисисты сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдонского турнира. Матч пройдет 9 июля и начнется около 15.30 по московскому времени.