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Янчук: «У Рублева запредельное желание к выигрышу вступает в противоречие с его возможностями»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Виктор Янчук объяснил агрессивное поведение Андрея Рублева на Уимблдоне.

«У него наблюдается такое ярковыраженное желание, можно сказать запредельное к выигрышу и это вступает в противоречие с его возможностями на данный момент. Он не может реализовать свои шансы, которые у него были. После победы в Мадриде не было такого пика формы, когда все удается.

Амбиции у него остались, у него всегда они высокие, чрезвычайно высокие. Это внутреннее состояние мешает, оно снижает контроль за действиями. Тут мы ловим доли секунды, какие-то сантиметры и миллиметры в пространстве, чтобы правильно работать с мячом на этих высоких скоростях. Поэтому, когда играет он не очень хорошо, а амбиции остаются, то есть он не может смириться с этим», — цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Во время матча против аргентинца Фрасиско Комесаньи россиянин разбил себе ракеткой колено в кровь.

 
Андрей Рублев. Рублев загнал себя в угол. Ему надо снова полюбить теннис, а не страдать

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11816033-yanchuk-obyasnil-prichinu-agressivnogo-povedeniya-rubleva-na-korte.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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