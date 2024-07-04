Янчук: «У Рублева запредельное желание к выигрышу вступает в противоречие с его возможностями»

Российский теннисист Виктор Янчук объяснил агрессивное поведение Андрея Рублева на Уимблдоне.

«У него наблюдается такое ярковыраженное желание, можно сказать запредельное к выигрышу и это вступает в противоречие с его возможностями на данный момент. Он не может реализовать свои шансы, которые у него были. После победы в Мадриде не было такого пика формы, когда все удается.

Амбиции у него остались, у него всегда они высокие, чрезвычайно высокие. Это внутреннее состояние мешает, оно снижает контроль за действиями. Тут мы ловим доли секунды, какие-то сантиметры и миллиметры в пространстве, чтобы правильно работать с мячом на этих высоких скоростях. Поэтому, когда играет он не очень хорошо, а амбиции остаются, то есть он не может смириться с этим», — цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Во время матча против аргентинца Фрасиско Комесаньи россиянин разбил себе ракеткой колено в кровь.