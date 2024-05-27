Янчук: «Надаль — великий игрок, однако он уже не так молод»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю пора завершить спортивную карьеру.

«Надаль — великий игрок, он внес огромный вклад в развитие тенниса, но он потерял чувство времени и реальности. Он уже не так молод, не так быстр и силен, как был в лучшие годы, пытается вернуться, однако у него мало что получается», — цитирует Янчука ТАСС.

В активе 37-летнего Надаля 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В ходе карьеры испанец стал 22-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема».

В матче первого круга «Ролан Гаррос» соперником испанца стал Александр Зверев из Германии. В данный момент спортсмены играют первый сет.