Вихлянцева проиграла 16-летней американке Скотт в первом круге US Open
1 сентября 2020, 22:57
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге US Open в двух сетах (6:7 (3:7), 2:6) уступила американке Катрине Скотт.
Встреча длилась час и 45 минут. Следующей соперницей Скотт станет ее соотечественница Аманда Анисимова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Катрина Скотт (США, WC) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2
Джоанна Конта (Великобритания, 9) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:1