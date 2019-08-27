Вихлянцева проиграла Гергес в первом круге турнира US Open
20:14
Немка Юлия Гергес одержала победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой (1:6, 6:1, 7:6(7:1)) в матче первого круга турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Гергес (Германия, 26) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 1:6, 6:1, 7:6(7:1)
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