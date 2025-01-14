Вихлянцева назвала главных фаворитов Australian Open-2025

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала главных фаворитов в мужском и женском разрядах на Australian Open-2025.

«Из фаворитов — самое простое: Янник Синнер и Арина Соболенко. Сейчас вопрос, как к турниру готова Ига Свентек, она взяла нового тренера в команду. Интересно взглянуть на Лену Рыбакину. И как на Синнере скажется допинговая история и апелляция, хотя на US Open это никак не повлияло на него», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.ru.

Также теннисистка отметила, что ожидает увидеть в финале мужского турнира Даниила Медведева.

В прошлом году 28-летний Медведев проиграл в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.