Видеошутка Даниила Медведева с белым порошком: обычно его приносят в пакетиках

Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал об особом средстве, которое он применяет во время матчей. «Залог успеха» — так Иван Ургант описал видео, на котором 23-летний теннисист что-то высыпает себе в рот из солонки во время паузы в игре.

Даниил Медведев и солонка.

— Даниил, не то, чтобы мы это поощряли, но не мог бы ты объяснить, что ты себе высыпаешь в рот? — спросил ведущий Первого канала.

— Нужно выигрывать любым способом, — начал Медведев.

— Молодец! Молодец! — похвалил его Ургант. — Это слоган олимпийской сборной России: выигрываем любым способом! Ну, что это такое?

— Это соль, — ответил теннисист. — Просто соль.

— А для чего она нужна? — уточнил ведущий.

— Если сводит мышцы, говорят, помогает. Я не знаю, правда или нет. Вот решил проверить. Всю солонку высыпал просто себе в рот.

— Ну? Свело? — повторил Ургант.

— Свело сразу же, еще сильнее в два раза, — рассмеялся Медведев вместе с ведущим и залом. — Не, на самом деле — помогает. Просто обычно тебе приносят в маленьких пакетиках, ты просишь у судьи на вышке — можно ли мне соли. Они приносят в маленьких пакетиках, ты высыпаешь в воду. Мне принесли солонку...

— 6:5 в третьем сете, там уже время заканчивалось, чтобы сидеть на переходе, — добавил теннисист после того, как зал прекратил смеяться. — Подумал — ну ладно, придется так.

Перед этим Медведев рассказал Урганту про финал с Надалем — про прощальную речь и видео своих побед. Также теннисист вспомнил о скандале с болельщиками на US Open: «Чувствовал себя как в фильме «Такси», когда шеф полиции говорит: «Мы в д...».