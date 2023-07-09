Вице-президент ФТР Селиваненко считает, что Андреева может стать одной из ведущих теннисисток

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Мирры Андреевой над соотечественницей Анастасией Потаповой (6:2, 7:5) в матче третьего круга Уимблдона.

«Мирра продолжает показывать уверенный теннис, который позволяет ей обыгрывать высокостоящих соперниц. Потенциально она может стать одной из ведущих игроков. Но Мира находится в начале пути, она успешно начала движение для того, чтобы стать одни из лидеров тура. Но это длинная и непростая дорога», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/8 финала турнира 16-летняя Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

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