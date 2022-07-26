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Вице-президент Федерации тенниса России — о Рыбакиной: «Спортсмен — это не продукт. Это личность, и успехи принадлежат родителям»

Игорь Рабинер
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Рустам Имамов
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» рассказал о том, как в федерации относятся к успеху Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022, и о фразе, что она является российским продуктом.

«Спортсмен не является ничьим продуктом. Спортсмен — уникальная личность, которая формируется трудом многих людей и организаций, находящихся вокруг нее. Не очень понимаю, почему ее нужно делить между странами. В теннисе любая победа принадлежит прежде всего спортсмену, его родителям и команде. Если федерация делает то, что должна делать, то является частью этой команды. А споры по поводу причастности той или иной страны — это обсуждение ради громких заголовков. Кого сама теннисистка считает причастными к ее успеху, те таковыми и являются. Кто на самом деле имеет отношение к победе, может оценить только сама Лена. И то чаще всего по прошествии времени, когда ты можешь оценивать все на горизонте своей карьеры», — сказал Селиваненко в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что Рыбакина родилась в Москве, но четыре года назад сменила спортивное гражданство.

Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса

Wimbledon
Елена Рыбакина
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