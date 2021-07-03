Вице-президент Федерации тенниса России отреагировал на победу Медведева над Чиличем

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Марином Чиличем в матче третьего круга Уимблдона (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2).

«Даня вовремя пришел в себя. Пять сетов за 3,5 часа — довольно быстро, матч мог продлиться больше пяти часов, было очень важно потратить как можно меньше сил. Теперь Даня знает как выигрывать пятисетовые матчи, он впервые отыгрался со счета 0-2 — это очень важный опыт. Чилич на траве очень опасный соперник, у него в активе замечательная подача, мощный удар с форхэнда», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также Селиваненко оценил дальнейшие шансы Медведева на Уимблдоне. В 1/8 финала его соперником станет представитель Польши Хуберт Хуркач.

«Сегодня Даня показал, что может вылезти из любой ситуации. В первых двух сетах Марин полностью переигрывал Медведева. Сетка до финала не очень сильная. Сейчас в мире нет ни одного игрока, против которого Медведев считался бы явным аутсайдером. Даня по ходу турнира набирает, давайте смотреть дальше, вся борьба впереди», — добавил Селиваненко.