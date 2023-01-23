Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:59

Селиваненко о матче Рублева и Джоковича: «Австралийская публика объективна»

Вице-президент Федерации тенниса России Селиваненко поделился мнением о матче Рублева и Джоковича на Australian Open
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем матч Андрея Рублева против Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open-2023.

«Игроки такого уровня всегда готовятся к предстоящим играм с учетом множества факторов — стиля соперника, покрытия, мячей, погоды и многих других нюансов. Проблема с бедром была у Джоковича? Не думаю, что вообще правильно кому-либо кроме тренерского коллектива давать игрокам советы.

Теннисные зрители всегда ценят хороший теннис, все игроки это знают. Австралийская публика объективна. Играть при полных трибунах на центральном корте всегда волнительно, но это особое волнение, к которому теннисисты такого уровня привыкли", — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Матч между Рублевым и Джоковичем пройдет в среду, 25 января.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-vy-skazalsya-o-predstoyashhem-matche-rubleva-i-dzhokovicha-v-chetvert-finale-australian-open/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Де Минаур: «Я хочу больше — хочу быть в четвертьфинале, в полуфинале и сделать следующий шаг»
Чесноков: «Хачанову придется тяжело в матче против Корды, и фаворитом в этой встрече наш теннисист точно не будет»
Андрей Чесноков: «Я сегодня посмотрел фильм ужасов — это игра Рублева против Руне»
Рублев: «Понимаю, что обыграть Джоковича очень сложно, особенно на «Шлемах»
Джокович назвал Рублева взрывоопасным соперником
Кафельников считает, что у Рублева очень маленькие шансы обыграть Джоковича в четвертьфинале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков: «Хачанову придется тяжело в матче против Корды, и фаворитом в этой встрече наш теннисист точно не будет»

Де Минаур: «Я хочу больше — хочу быть в четвертьфинале, в полуфинале и сделать следующий шаг»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости