Селиваненко о матче Рублева и Джоковича: «Австралийская публика объективна»

Вице-президент Федерации тенниса России Селиваненко поделился мнением о матче Рублева и Джоковича на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем матч Андрея Рублева против Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open-2023.

«Игроки такого уровня всегда готовятся к предстоящим играм с учетом множества факторов — стиля соперника, покрытия, мячей, погоды и многих других нюансов. Проблема с бедром была у Джоковича? Не думаю, что вообще правильно кому-либо кроме тренерского коллектива давать игрокам советы.

Теннисные зрители всегда ценят хороший теннис, все игроки это знают. Австралийская публика объективна. Играть при полных трибунах на центральном корте всегда волнительно, но это особое волнение, к которому теннисисты такого уровня привыкли", — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Матч между Рублевым и Джоковичем пройдет в среду, 25 января.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.