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Сегодня, 12:14

Веснина заявила, что выступление Рублева и Хачанова на Australian Open можно оценить на пятерку

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» оценила выступление российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова на Australian Open.

«Оценила бы очень высоко. Оба теннисиста (Рублев и Хачанов) были в четвертьфинале. Карен был в полуфинале. Это великолепный результат, учитывая высокую конкуренцию в мужском теннисе. Надаль не дошел, например. Многие оступились по ходу турнира. А наши ребята уже второй турнир подряд доходят до высоких стадий. Андрей был и в четвертьфинале US Open. И здесь он уступил только Новаку Джоковичу, который, скорее всего, станет победителем Australian Open. Оценить выступление российских теннисов можно на пятерку! А если бы кто-то дошел до финала и выиграл его, поставили бы пять с плюсом», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертьфинале Australian Open Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6, 4:6).

Карен Хачанов закончил свое выступление в полуфинале, где уступил Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Карен Хачанов. Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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