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Сегодня, 10:13

Веснина заявила, что Потапова очень уверенно показала себя с Таунсенд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе российской теннисистки Анастасии Потаповой над американкой Тейлор Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 6:2).

«Молодец, обыграла достаточно непростую соперницу. Таунсенд прошла квалификацию, всегда непросто играть против человека, которая провела три матча на этих кортах. Настя очень уверенно себя показала, хорошая победа. Таунсенд по рейтингу не входит в топ-100, но я видела, как она играла в Риме и Мадриде — очень талантливая теннисистка. Она возвращается после рождения ребенка, в парном играет очень здорово. В недалеком прошлом она была одной из лучших юниорок. Настя сыграла на своем уровне, очень уверенно. Следующий матч против Шериф, которая показывает очень хороший теннис. Будет непростая игра, но Настя должна победить!» — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Потапова встретится с египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф. Матч пройдет 31 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-potapova-ochen-uverenno-pokazala-sebya-s-taunsend-nastya-dolzhna-pobedit-v-sleduyushem-matche-254676/
Теннис
Roland Garros
Анастасия Потапова
Елена Веснина
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