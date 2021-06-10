Веснина высказалась о поражении в финале Roland Garros в миксте с Карацевым

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение в миксте с Аланом Карацевым в финале парного разряда Roland Garros.

«Люблю Париж и Roland Garros. Хочу поблагодарить своего партнера, который впервые сыграл микст, так что прошу его подбодрить. Он дотащил нас до финала, победа была очень близка», — цитирует Веснину официальный сайт Roland Garros.

Веснина и Карацев проиграли американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.