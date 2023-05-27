Веснина: «Свентек является фавориткой «Ролан Гаррос», но будет интересная конкуренция между Соболенко и Рыбакиной»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о расстановке сил в WTA-туре в преддверии «Ролан Гаррос».

«В женской сетке «Ролан Гаррос» фавориткой по-прежнему является Ига Свентек. Все-таки она самая титулованная из нынешних участниц, и грунт — ее любимое покрытие. Но не все так просто! Интересная конкуренция образовалась с Ариной Соболенко и Леной Рыбакиной. Поэтому очень интересное будет противостояние. Потому что эти две девушки будут бороться за первую строчку рейтинга. Уже далеко не факт, что Свентек останется первой», — цитирует Веснину Sport24.

Открытый чемпионат Франции стартует 28 мая и завершится 11 июня. В турнире примут участие 13 теннисисток из России.