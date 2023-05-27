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Сегодня, 20:24

Веснина: «Свентек является фавориткой «Ролан Гаррос», но будет интересная конкуренция между Соболенко и Рыбакиной»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о расстановке сил в WTA-туре в преддверии «Ролан Гаррос».

«В женской сетке «Ролан Гаррос» фавориткой по-прежнему является Ига Свентек. Все-таки она самая титулованная из нынешних участниц, и грунт — ее любимое покрытие. Но не все так просто! Интересная конкуренция образовалась с Ариной Соболенко и Леной Рыбакиной. Поэтому очень интересное будет противостояние. Потому что эти две девушки будут бороться за первую строчку рейтинга. Уже далеко не факт, что Свентек останется первой», — цитирует Веснину Sport24.

Открытый чемпионат Франции стартует 28 мая и завершится 11 июня. В турнире примут участие 13 теннисисток из России.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-27-vesnina-shventek-yavlyayetsya-favoritkoy-rolan-garros-no-budet-interesnoye-protivostoyaniye-s-sobolenko-i-rybakinoy
Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
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