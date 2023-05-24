Веснина считает Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпиона Елена Веснина поделилась с «СЭ» ожиданиями от выступления Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Безусловно, его можно и нужно относить к фаворитам, претендующим на титул. Не стоит его считать самым главным фаворитом, потому что все знают, что грунт не самое любимое его покрытие. Все равно имеет еще шероховатости в своей игре. Но то, что Даниил выиграл «Мастерс» в Риме, приравнивает его к еще нескольким фаворитам. Отсутствие Рафаэля Надаля на «Ролан Гарросе» — это большой плюс для всех. Все-таки Рафаэль всегда является одним из главных претендентов на победу. Но не могу сказать, что сетка стала широко открыта для всех и это будет легкая прогулка», — сказала Веснина «СЭ».

Также Веснина оценила психологическое состояние Даниила Медведева.

«Даниил сейчас находится в очень хорошем психологическом состоянии. Он выиграл титул, семья рядом, и он переборол себя. Для теннисиста, когда у тебя что-то долго не получается, и ты справляешься с этим, ты видишь результат, это очень придает мотивации и вдохновения. А это именно то, что нужно на турнире «Большого шлема». Конечно, нужна удача в плане жеребьевки. Хотелось бы избежать встреч с грунтовыми специалистами и как можно быстрее войти в игру. «Ролан Гаррос» — это другая обстановка, он длится две недели. Даниил уже забудет Рим, будет всеми мыслями в Париже и будет пытаться как можно дальше пройти и победить», — добавила Веснина.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 28 мая по 11 июня.

(Сергей Жуков)