Веснина считает, что Рублев смог прочувствовать ритм игры на Уимблдоне в первом круге

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» победу Андрея Рублева над австралийцем Максом Перселлом в первом круге Уимблдона (6:3, 7:5, 6:4).

«Хорошая рабочая победа Андрея над достаточно неудобным соперником, который как раз является специалистом на травяных кортах. Андрей показал очень хороший ровный теннис и уверенно обыграл австралийца в трех сетах. Он втянулся в турнир. Травяное покрытие на Уимблдоне достаточно специфическое, поэтому важно почувствовать ритм игры. У Андрея получилось сделать это в первом круге. Будем надеяться, что в дальнейшем он будет играть все лучше и прибавлять от матча к матчу», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Во втором круге соперником Рублева станет россиянин Аслан Карацев.

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