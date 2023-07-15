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Сегодня, 15:04

Веснина считает, что нынешний Уимблдон был интереснее прошлогоднего из-за участия российских и белорусских теннисистов

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о разнице между прошлогодним Уимблдоном и нынешним.

«Конечно никакого смысла в этих санкциях нет. Наоборот, все должны участвовать в этом турнире. Мне кажется, в прошлом году это очень негативно отобразилось на многих. Российские и белорусские теннисисты – одни из сильнейших в мире. Арина Соболенко – вторая ракетка мира. Даниил Медведев – третья ракетка мира. Это ведущие теннисисты мира. Конечно, нельзя ни в коем случае принимать такие решения. Мне кажется, в этом году Уимблдон был гораздо интересней.

Не замечала политику на этом турнире. Честно говоря, даже старалась этого не видеть и не замечать, потому самое главное – праздник тенниса. Наши участвуют, наши побеждают. Мне кажется, не надо акцентировать на этом столько внимания, а просто дать спортсменам играть и побеждать», – сказала Веснина «СЭ».

В прошлом году организаторы Уимблдона наложили запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов.

(Сергей Жуков)

Уимблдон
Елена Веснина
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