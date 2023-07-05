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Сегодня, 21:11

Веснина о Медведеве: «Сейчас у Даниила все зависит от психологического настроя»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» выход российского теннисиста Даниила Медведева во второй круг Уимблдона.

В первом круге Медведев победил британца Артура Фери (7:5, 6:4, 6:3).

«Сейчас у Даниила все зависит от психологического настроя, поймает ли он ритм. Покрытие, может, не его самое любимое. Но оно, вполне возможно, станет таким. Потому что Даниил прогрессирует, учится играть на траве. Он сегодня действовал очень уверенно. Провел три ровных сета. Показал красивые розыгрыши. Непросто ему было вчера. Целый день ждал своего матча. Пришлось заново настраиваться. Но все теннисисты знают, что Уимблдон — такой турнир, что дождь может полностью изменить и остановить игру. Здорово, что Даниил вернулся, провел матч уверенно и победил в трех сетах. В следующим раунде все зависит от его настроя, а не от соперника. Хотя, конечно, желаем удачи Шевченко, чтобы он прошел во второй круг», — сказала Веснина «СЭ».

Соперником Медведева во втором круге станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Даниил Медведев после победы над Артуром Фери. Медведев победил дождь и 391-ю ракетку мира. Даниил — во втором круге Уимблдона

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Елена Веснина
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