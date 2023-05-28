Веснина — о Хачанове: «Хорошая, трудовая победа не с лучшим теннисом. Главное сейчас найти свою игру»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила победу россиянина Карена Хачанова над Констаном Лестьенном в первом круге «Ролан Гаррос».

«Карен провел очень непростой матч. Первый круг всегда волнительный. Видно было, что Хачанов не в своей тарелке. Соперник играл нестандартно, Карен допустил большое количество невынужденных ошибок. Иногда полезно пройти через такие матчи — когда мало что получается, но за счет уровня и характера проходишь дальше. Хорошая, трудовая победа не с лучшим теннисом, Карен сам это понимает. Главное сейчас найти свою игру и войти в свой ритм. Если у него все будет получаться, он может далеко пойти по сетке. Тем более, мне кажется, он любит играть на грунте», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Следующим соперником Хачанова станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в мировом рейтинге АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.