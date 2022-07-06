Веснина отреагировала на то, что Шарапову не пригласили на торжественное мероприятие Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о том, почему Марию Шарапову не пригласили на празднование 100-летия центрального корта Уимблдона.

«Считаю, что лучше не гадать и не нагнетать ситуацию. Шарапова сейчас находится на большом сроке беременности. И для нее такой перелет был нежелателен. Мне кажется, Машу в любом случае пригласили бы на Уимблдон», — приводит слова Весниной RT.

Для празднования 100-летнего юбилея центрального корта Уимблдонского турнира была организована специальная церемония, на которую были приглашены 26 победителей турниров прошлых лет. Но Шараповой среди них не оказалось.

Позже руководство Уимблдона опровергло слухи о том, что победительница турнира в 2004 году Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является россиянкой.