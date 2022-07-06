Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:05

Веснина отреагировала на то, что Шарапову не пригласили на торжественное мероприятие Уимблдона

Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о том, почему Марию Шарапову не пригласили на празднование 100-летия центрального корта Уимблдона.

«Считаю, что лучше не гадать и не нагнетать ситуацию. Шарапова сейчас находится на большом сроке беременности. И для нее такой перелет был нежелателен. Мне кажется, Машу в любом случае пригласили бы на Уимблдон», — приводит слова Весниной RT.

Для празднования 100-летнего юбилея центрального корта Уимблдонского турнира была организована специальная церемония, на которую были приглашены 26 победителей турниров прошлых лет. Но Шараповой среди них не оказалось.

Позже руководство Уимблдона опровергло слухи о том, что победительница турнира в 2004 году Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является россиянкой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1022907-vesnina-sharapova-uimbldon
Елена Веснина
Мария Шарапова
2
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер обратился к Джоковичу: «Насладился битвой. Воспользуюсь опытом и вернусь на тренировочный корт»

Чесноков рассказал, почему российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости