Веснина: «В вылете всех наших девушек после третьего круга Australian Open ничего глобально страшного нет»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала участие россиянок в Australian Open.

«В вылете всех наших девушек после третьего круга ничего глобально страшного нет. Понятно, мы надеялись, что девушки пройдут как можно дальше. И, в принципе, у них есть игра для этого, но, видимо, пока не набрали нужную форму. Начало сезона, первый ТБШ, который всегда специфический — все очень хотят, но нечасто получается показать свой лучший теннис. Такое бывает. Думаю, на «Ролан Гаррос» наши девушки уже будут во всеоружии и реабилитируются», — приводит слова Весниной «Спорт День за Днем».

В первом круге турнира завершили свое участие Анна Калинская, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Елена Родина, Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова дошли до второго круга, Варвара Грачева и Екатерина Александрова уступили в третьем круге.