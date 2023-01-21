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Сегодня, 17:32

Веснина: «В вылете всех наших девушек после третьего круга Australian Open ничего глобально страшного нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала участие россиянок в Australian Open.

«В вылете всех наших девушек после третьего круга ничего глобально страшного нет. Понятно, мы надеялись, что девушки пройдут как можно дальше. И, в принципе, у них есть игра для этого, но, видимо, пока не набрали нужную форму. Начало сезона, первый ТБШ, который всегда специфический — все очень хотят, но нечасто получается показать свой лучший теннис. Такое бывает. Думаю, на «Ролан Гаррос» наши девушки уже будут во всеоружии и реабилитируются», — приводит слова Весниной «Спорт День за Днем».

В первом круге турнира завершили свое участие Анна Калинская, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Елена Родина, Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова дошли до второго круга, Варвара Грачева и Екатерина Александрова уступили в третьем круге.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-21-vesnina-na-rolan-garros-rossiyskiye-tennisistki-reabilitiruyutsya-za-vystupleniye-na-australian-open
Australian Open
Елена Веснина
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