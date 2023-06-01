Веснина оценила шансы Павлюченковой на победу в третьем раунде «Ролан Гаррос»: «Париж — особенный для нее город»

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась с корреспондентом «СЭ» мнением о предстоящем матче на «Ролан Гаррос» между россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой.

«Конечно, Павлюченковой сейчас непросто. Она возвращается после тяжелой травмы. Долго не играла. Начало сезона она провалила и пыталась найти свою игру и наконец-таки видно, что она начала играть в свой теннис. Плюс у нее в Париже приятные воспоминания. Она была в финале здесь. Поэтому Париж — особенный для нее город. Я думаю, что это будет непростой матч для обеих. Учитывая, что у Павлюченковой долго не было игровой практики, ей будет непросто. Но у нее большой опыта, а это дорогого стоит», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Павлюченкова сыграет с Потаповой в пятницу 2 июня. Ориентировочное начало — в 12.00 по московскому времени.

Сергей Жуков