Веснина оценила шансы Медведева одержать победу над Алькарасом в полуфинале Уимблдона

Олимпийская чемпионка-2020 Елена Веснина поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Карлос Алькарас на данный момент является действующим победителем Уимблдона и «Ролан Гаррос». Он находится в феноменальной форме, и, естественно, все говорят, что фаворит он. Но Даниил очень часто нарушает эти прогнозы и вполне может обыграть Алькараса, хотя с ним у него не очень хорошая статистика по личным встречам. Все возможно. Раз он обыграл Синнера, почему бы не замахнуться дальше?» — приводит слова Весниной РИА Новости.

В четвертьфинале Уимблдона Медведев в пяти сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Алькарас победил американца Томми Пола со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Полуфинальный матч между российским и испанским теннисистами состоится в пятницу, 12 июля.