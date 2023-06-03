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Веснина: «Андреевой не хватило силенок, но Мирра показала классный теннис и борьбу»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянки Мирры Андреевой от американки Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мирре не хватило силенок, Кори Гауфф помощнее и опытнее. Но для Андреевой сыграть в третьем круге на «Ролан Гаррос» с игроком из десятки — невероятный опыт. Ей нужно брать только положительное из этого турнира. Мирра показала классный теннис, борьбу и самое серьезное сопротивление. Андреева делает первые профессиональные шаги в таком турнире», — цитирует Веснину Sport24.

16-летняя Андреева впервые принимала участие в основной сетке турнира «Большого шлема» на взрослом уровне. На юниорском Открытом чемпионате Австралии-2023 россиянка дошла до финальной стадии.

«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-03-vesnina-mirre-andreyevoy-ne-khvatilo-silenok-ona-pokazala-klassnyy-tennis-borbu-i-samoye-seryeznoye-soprotivleniye
Теннис
Roland Garros
Елена Веснина
Мирра Андреева
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