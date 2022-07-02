Веснина назвала причины поражения Свентек, которая прервала 37-матчевую беспроигрышную серию

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Иги Свентек в третьем раунде Уимблдона.

Первая ракетка мира прервала 37-матчевую победную серию из-за Ализе Корне (6:4, 6:2).

«Это когда-то должно было закончиться. Ализе Корне является непростым соперником. У нее есть победы почти над всеми игроками из десятки. Она очень цепкая. Думаю, что Свентек провела матч не на самом высоком уровне, допускала много невынужденных ошибок. Ализе Корне вынуждает соперниц ошибаться и за счет невынужденных, забирает очки. В такой ситуации сложно держать внимание», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также теннисистка назвала фаворита среди оставшихся участниц Уимблдона.

«Квитова точно один из фаворитов, потому что она дважды побеждала, а также является самой опытной. И трава — это точно ее любимое покрытие. Также Аманда Анисимова тоже претендует на роль фаворита», — добавила Веснина.

Французская теннисистка Ализе Корне обыграла Игу Свентек из Польши в третьем круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:2.

В следующем круге Корне сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.