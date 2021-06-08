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Веснина и Карацев вышли в финал Roland Garros в миксте

17:45
Елена Веснина. Фото Никита Успенский, -
Елена Веснина. Фото Никита Успенский, -
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Представители России Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Открытого чемпионата Франции в миксте. В полуфинале российская пара победила пару из Голландии Деми Схурс — Весли Колхоф (6:4, 6:1).

В финале соперниками Весниной и Карацева станут Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Деми Схурс/Весли Колхоф (Голландия, 3) — 6:4, 6:1

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