Веснина дала прогноз на исход матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Кудерметовой и Касаткиной

Олимпийская чемпионка Елена Веснина дала прогноз на исход матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Вероникой Кудерметовой и Дарьей Касаткиной.

— В женском разряде состоится четвертьфинал Кудерметова — Касаткина. Какие у вас ожидания?

— Очень рада выходу в четвертьфинал и Вероники, и Даши. Считаю, что обе совершенно справедливо там оказались. Можно сказать, что это долгожданный российский четвертьфинал, потому что ранее они никак не могли реализовать тот потенциал, который у них есть. И Вероника, и Даша могут достаточно часто доходить до решающих стадий на турнирах «Большого шлема», у них все для этого есть. У Вероники великолепная подача, отличная активная игра на задней линии, есть мощь, которой она продавливает своих соперниц. Мы играли с ней в паре, я знаю и вижу этот потенциал. Она может играть очень здорово. То же самое могу сказать и о Даше. Она на протяжении четырех-пяти лет сильно выросла и повзрослела. Даша стала куда более зрелой теннисисткой и прошла спад, когда у нее ничего не получалось, когда были и психологические проблемы, и мешали травмы. Конечно же, преодоление этих преград позволяет теннисисту стать еще более сильным. Грунт — это любимое покрытие Касаткиной, ее игра отлично подходит под грунт, у нее есть необходимое вращение, неслучайно ее любимым игроком является Рафаэль Надаль.

Интересно будет наблюдать за матчем Даши и Вероники, но сложно сказать, кто фаворит. В плане активных действий по всему корту преимущество можно отдать Кудерметовой, которая наверняка выполнит много ударов навылет. Все будет зависеть от количества невынужденных ошибок, потому что Даша будет стараться двигать Веронику по корту, будет заставлять ее наносить как можно больше ударов на задней линии. Для Даши выгодно играть длинные розыгрыши, она чувствует себя в таком теннисе, как рыба в воде. Вероника же будет стараться завершать комбинации как можно быстрее и играть острее, шире и ближе к линиям. Касаткина и Кудерметова прекрасно друг друга знают, ведь они играли еще на юниорских и юношеских соревнованиях. Отлично, что одна из них выйдет в полуфинал, — цитирует Веснину Sport24.