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24 августа 2025, 19:00

Вероника Кудерметова — Янис Тен: трансляция матча US Open онлайн

Вероника Кудерметова и Янис Тен сыграют на US Open 24 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с Янис Тен из Индонезии в первом круге US Open в воскресенье, 24 августа. Начало — после 20.00 по московскому времени.

Вероника Кудерметова — Янис Тен: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

28-летняя Кудерметова — 26-я ракетка мира. 26-летняя Тен занимает 147-е место в рейтинге WTA.

В истории очных противостояний соперницы еще не встречались.

Открытый чемпионат США 2025 стартовал 24 августа и завершится 7 сентября. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

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Теннис
US Open
Вероника Кудерметова
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