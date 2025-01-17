Вероника Кудерметова вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и японка Ена Шибахара в первом круге Australian Open обыграли Пенгтарн Плипуеч из Таиланда и Цао Цзяи из Тайваня.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1. На счету победительниц 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Кудерметова и Шибахара встретятся с китаянками Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Ена Шибахара (Россия/Япония, 11) — Пенгтарн Плипуеч/Цао Цзяи (Таиланд/Тайвань, WC) — 6:3, 6:1