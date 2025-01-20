Кудерметова уступила Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала Australian Open уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 27-летней россиянки 2 реализованных брейк-пойнта из 3 и ни одного эйса.
В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28) — 4:6, 1:6
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