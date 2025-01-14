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Сегодня, 11:45

Вероника Кудерметова — Оливия Гадеки: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Вероника Кудерметова и Оливия Гадеки встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images

Россиянка Вероника Кудерметова встретится с австралийкой Оливией Гадеки в матче первого круга Australian Open в ночь на вторник, 14 января. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 13.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Кудерметова занимает в мировом рейтинге WTA 77-е место, Гадеки располагается на 106-й строчке. Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Ребеккой Марино из Канады или с Кэти Бутлер из Великобритании.

Теннис
Вероника Кудерметова
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