Вероника Кудерметова и Кэти Бултер проведут матч на Australian Open 16 января

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и англичанка Кэти Бултер проведут матч второго круга Открытого чемпионата Австралии в четверг, 16 января. Встреча на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк» начнется около 9.00 по московскому времени.

За результатами игры Кудерметова — Бултер и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Бесплатно игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В первом круг Кудерметова обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадеки, а Бутлер — канадку Ребекку Марино. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии среди женщин является Арина Соболенко.