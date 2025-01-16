Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:30

Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Вероника Кудерметова и Кэти Бултер проведут матч на Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и англичанка Кэти Бултер проведут матч второго круга Открытого чемпионата Австралии в четверг, 16 января. Встреча на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк» начнется около 9.00 по московскому времени.

За результатами игры Кудерметова — Бултер и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Бесплатно игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В первом круг Кудерметова обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадеки, а Бутлер — канадку Ребекку Марино. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии среди женщин является Арина Соболенко.

Australian Open
Вероника Кудерметова
Читайте также
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
В МИД Армении вызвали посла России
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Хачанов вырвал победу у Диалло и вышел в третий круг Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов — Диалло, Медведев — Тин и другие матчи
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой
Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open
Эрика Андреева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости