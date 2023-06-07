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Сегодня, 17:10

Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос».

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» российский дуэт проиграл паре Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) со счетом 3:6, 2:6.

За выход в финал победительницы сыграют с дуэтом Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:3, 6:2

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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