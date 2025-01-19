Кудерметова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.
Во втором круге россиянка и японка Ена Шибахара уступили китаянкам Ван Синьюй и Чжэн Сайсай — 1:6, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
В третьем круге китаянки встретятся с парой Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Вероника Кудерметова/Ена Шибахара (Россия/Япония, 11) — 6:1, 7:5
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