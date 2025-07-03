Кудерметова и Мертенс за 40 минут обыграли британок на старте парного турнира на Уимблдоне

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу в первом круге Уимблдона в парном разряде.

На старте соревнований российско-бельгийский дуэт за 41 минуту обыграл британок Ханну Клагмен и Мику Стойсавлевич — 6:2, 6:2.

За выход в 1/8 финала турнира Кудерметова и Мертенс поборются с Марией Боузковой из Чехии и представительницей Казахстана Анной Данилиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 8) — Ханна Клагмен/Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — 6:2, 6:2