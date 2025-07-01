Теннис
1 июля, 16:10

Вероника Кудерметова — Чжу Линь: видео женщины онлайн 1 июля 2025

Вероника Кудерметова и Чжу Линь встретятся в матче Уимблдона
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжу Линь встретятся в матче первого круга Уимблдона во вторник, 1 июля. Игра начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Вероника Кудерметова — Чжу Линь в первом круге Уимблдона

Результаты Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Эммой Наварро или Петрой Квитовой.

Кудерметова располагается на 46-й строчке мирового рейтинга WTA, а Линь — на 307-м месте.

Действующей чемпионкой Уимблдона является Барбора Крейчикова из Чехии.

