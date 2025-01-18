Кудерметова обыграла Хаддад Майю и вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Кудерметова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-понйтов из 11. Ее соперница сделала 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 28) — Ясмин Паолини (Италия, 4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — 6:4, 6:2