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Сегодня, 17:30

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Кудерметова и Крейчикова сыграют в 1-м круге женского Уимблдона 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Вероника Кудерметова.
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой в первом круге женского одиночного разряда Уимблдона-2024. Их матч пройдет на корте «Всеанглийского клуба» в Лондоне (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кудерметова — Крейчикова можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты видеотрансляций: 1-я ссылка и 2-я ссылка. В России официально не показывают игры турниров «Большого шлема».

27-летняя Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. 28-летняя Крейчикова располагается на 32-й строчке. 16 апреля 2024 года россиянка обыграла чешскую теннисистку в трех сетах (5:7, 6:4, 6:4) в 1/16 финала турнира WTA в Штутгарте.

Ознакомиться подробнее с результатами матчей первого круга Уимблдона-2024 в женском разряде можно с помощью материала «СЭ».

Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
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