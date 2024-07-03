Кудерметова уступила Крейчиковой в первом круге Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова проиграл чешке Барборе Крейчиковой в первом круге Уимблдона — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 5:7.

Матч длился 3 часа 19 минута. Кудерметова за игру сделала 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. У Крейчиковой — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Крейчикова во втором круге встретится с американкой Кэти Волынец.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 7:5