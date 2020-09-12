Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков высказался по поводу победы Веры Звонаревой на US Open. 36-летняя россиянка выиграла турнир в парном разряде, выступая вместе с Лаурой Зигемунд.

— Она всегда была шикарным игроком и в одиночке, и в паре, — цитирует RT Чеснокова. — Я помню, как еще десять лет назад Звонарева вместе с Еленой Весниной обыгрывала сестер Уильямс на Уимблдоне. Это была такая сенсация, в Лондоне американки всех просто сносили. В финале, к сожалению, Звонарева и Веснина проиграли, но тогда Вере пришлось в тот же день сыграть с Сереной в финале одиночного турнира. Не совсем было тогда правильным проводить два матча сразу. Вере сейчас очень помогла ее партнерша Лаура Зигемунд. Она умеет все: и подачу сделать, и с лета сыграть, и укоротить, и подрезать. Немка мне очень нравится, она невероятно талантлива. Звонарева и Зигемунд мне кажутся очень перспективной парой, они еще могут что-то сотворить на других турнирах.

— Девушки объединились прямо перед US Open, до этого никогда вместе не играли. Вас удивило, что в итоге они выиграли вместе титул?

— Их победа показала, как они понимают и чувствуют друг друга. В будущем они будут очень хорошей парой, хотя Вера уже не девочка — ей 36 лет. Но думаю, два-три года она еще будет блистать.