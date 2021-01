Вен снялась с Australian Open

Китайская теннисистка Сиюй Вен пропустит Australian Open, сообщает журналист Адам Эддикотт.

118-я ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус накануне прибытия в Австралию. По словам самой спортсменки, чувствует она себя хорошо.

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.

Just to clarify — Wang Xiyu have tested positive for Covid-19 BUT she is not in Australia. Found to be positive via her preflight test and is currently in Abu Dhabi. Has no symptoms at present.



