Великобритания обяжет российских теннисистов подписать декларацию о нейтральности перед Уимблдоном

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности для участия в турнирах в Великобритании, сообщает Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).

«Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта. Это новое заявление будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона травяных кортов в Сурбитоне», — говорится в сообщении.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.