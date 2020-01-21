Векич заявила, что наслаждалась теннисом во время победного матча с Шараповой

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой (6:3, 6:4) в первом раунде Australian Open.

— Я очень рада победить сегодня, — цитирует Векич официальный сайт WTA. — Всегда наслаждалась игрой на больших аренах, и «Род Лейвер Арена» — весьма большая! Я наслаждалась временем, проведенным на корте, с первого очка. Счастлива, что на этот раз удалось победить.

Россиянка покинет топ-350 рейтинга WTA. Ей нужно было защищать очки, добытые в прошлом году. Тогда она дошла до четвертого раунда. Сейчас она занимает 145-ю позицию.

Шарапова — победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она пропустила большую часть прошлого сезона из-за проблем со спиной.