Векич стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии в четвертьфинале Уимблдона — 5:7, 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

Векич сделала 11 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Сун 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале хорватка встретится с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия, 7) - Эмма Наварро (США, 19).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия) — Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — 5:7, 6:4, 6:1.