Вавринка вышел во второй круг US Open

Швейцарец Стэн Вавринка в первом круге US Open обыграл итальянца Янника Синнера — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 53 минуты. На счету Стэна 14 эйсов, тогда как у его соперника лишь два.

За право выйти в третий раунд соревнований Вавринка сразится с французом Жереми Шарди.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Янник Синнер (Италия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3